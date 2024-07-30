Армия России освободила населенный пункт Ленинское в ДНР

Российские бойцы взяли под полный контроль населенный пункт Ленинское в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом говорится в сводке Минобороны России о ситуации в зоне спецоперации на Украине за сутки.

Ленинское освободили подразделения группировки войск «Центр», улучшив тактическое положение. Кроме того, было нанесено поражение Вооруженным силам Украины (ВСУ) у Торецкого, Желанного, Воздвиженки, Сергеевки, Гродовки, Николаевки и Новгородского. Отражены шесть контратак боевиков киевского режима.

«Противник потерял до 315 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, шесть автомобилей и две гаубицы Д-30», — говорится в сообщении Минобороны России.

Накануне, 29 июля, российские военные взяли под полный контроль населенный пункт Волчье в ДНР.

Спецоперация России на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как российская артиллерия громит позиции ВСУ под Донецком.