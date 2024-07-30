Самоходные гаубицы «Гиацинт» могут поразить цель любой сложности.

На южнодонецком направлении позиции ВСУ громят артиллеристы. Расчеты атакуют опорные пункты, укрепрайоны, но, прежде всего, бронетехнику врага. Контрбатарейные дуэли не стихают ни днем, ни ночью. Корреспондент «Известий» Денис Воробьев рассказывает о работе одного из самых мощных наших орудий — гаубицы «Гиацинт».

Непрекращающиеся арт-дуэли гремят на южнодонецком направлении. Враг открылся и стал уязвимой целью для наших батарей. Это произошло на фоне последних провалов ВСУ на этом участке фронта.

Внушительное и грозное орудие «Гиацинт». 152-й калибр. Может поразить цель любой сложности, будь то укрепрайон, техника или скопление живой силы ВСУ.

Но основная задача сейчас — это контрабатарейная борьба. Гаубицы и минометы иностранного производства уже не раз попадали под точечные выстрелы бойцов группировки «Восток». Недавний выезд завершился поражением украинской САУ «Богдана». Одним выстрелом приморский расчет обездвижил самоходку. Затем «Ланцет» полностью ликвидировал вражескую артиллерию.

«Работаем довольно часто, в основном, по орудиям противника. Конкретная задача этой пушки самоходной — контрбатарейная борьба. Поддержка пехоты осуществляется за счет дивизионных гаубиц, которые также есть в нашем подразделении и тоже работают довольно часто», — отмечает командир взвода с позывным «Тайфун».

От наших самоходок виднеются лишь орудия. Враг старается отвечать ударными беспилотниками, приберегая крупный калибр. Ведь достать окопавшуюся технику крайне сложно. Маскировка, навесы от дронов и пути отхода для экипажа — все это давно задействуют наши расчеты.

«Стараемся выдвигаться в пасмурное время, когда идет пересменка глаз. Ночью летает „Баба Яга“, двигаться опасно, а днем, когда солнышко светит, атакуют FPV-дроны, поэтому стараемся выбирать такое время, когда более менее сумерки, либо очень плохая погода, дождь, туман, плохая видимость», — уточняет механик-водитель с позывным «Стальной».

Тогда САУ становится неуловимой. Да и огневых позиций у одного расчета всегда несколько, чтобы в любой момент после выстрела можно было укрыть машину и экипаж от возможного ответа.

Основные рубежи наши артиллеристы заняли в окрестностях Старомайорского и прикрывают штурмовые группы, которые продолжают наступление на Времьевском выступе.