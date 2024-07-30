В Карелии продолжаются поиски людей, пропавших после прорыва дамбы

В Карелии ищут трех человек, пропавших после аварии на Беломорско-Балтийском канале. Поиски возобновили этим утром. Восстановительные работы на дамбе будут идти круглосуточно. До возведения временной перемычки транзитное судоходство приостановлено. Волонтеры сейчас вместе со спасателями помогают ликвидировать последствия. На месте работает корреспондент «Известий» Максим Облендер.

Уже к утру вода отступила, но под ногами по-прежнему каша. При дневном свете отлично видно место, где перемычка не выдержала. Поток воды хлынул туда, где стояло сразу несколько домов, они приняли на себя самый страшный удар. Сейчас они разрушены или их унесло дальше по течению канала.

Люди спасались как могли, взбирались на крышу, кто-то так и не успел выскочить на улицу, их снесло вместе с домами. Судьба троих человек до сих пор неизвестна, один погиб. В больницу обратились восемь человек с ушибами и рваными ранами. Несколько пострадавших и сейчас под наблюдением врачей.

Те, кто отделался незначительными травмами, сейчас осматривают свои участки и оценивают ущерб. Сразу в нескольких пунктах ведут сбор гуманитарной помощи для пострадавших. Волонтеры выходят на поквартирный опрос, выясняют, какая помощь требуется, что разрушено и кто пострадал.

«Сейчас в десять часов утра выезжаем на Шавань, чтобы оценить ущерб и поговорить с людьми. Первое, что просили — это бутилированную воду. Понятно, что там есть дети, которые пострадали, я думаю, сейчас мы будем отрабатывать историю одежды», — говорит заместитель главы администрации Сегежского муниципального района по социально-экономическим вопросам Светлана Махмутова.

Не исключено, что помощь волонтеров понадобится и для разбора завалов, и спасателям. С утра сотрудники МЧС возобновили поисковые работы на воде, вышли осматривать береговую линию. Осмотреть надо достаточно большую территорию, поскольку поток воды был очень сильный. Например, буквально вчера женщину унесло на 12 километров от ее дома. К счастью, она выжила.

На саму размытую перемычку сейчас не попасть. Там идут восстановительные работы и проводят следственные действия. Возбуждено уголовное дело, которое должно установить, что послужило причиной прорыва и кто виноват.

По словам местных властей, уровень воды во время аварии на плотине не был превышен. Сама перемычка — это грунтовая насыпь между десятым и 11-м шлюзами Беломорско-Балтийского канала. Ее создали, когда шел ремонт Шаваньской плотины. Та, в свою очередь, построена еще 90 лет назад из дерева, камня и торфа. В общем, конструкция не самая надежная. Ее ремонт длится два года.

«Шлюзы на Беламорканале в ненадлежащем состоянии. Поэтому, соответственно, начался ремонт. Этот ремонт сопровождается тем, что необходимо построить промежуточную временную дамбу. И, когда эта дамба была построена, шлюз был фактически обезвожен. Но, видимо в результате нарушения различного рода регламентных работ, произошло то, что произошло», — говорит доктор технических наук, эксперт по водоснабжению Георгий Самбурский.

Угроза подтопления других населенных пунктов, по словам спасателей, уже позади. Тем не менее работают пункты временного размещения, в том числе для тех, чьи дома пострадали. Движение судов на участке Беломорско-Балтийского канала пока приостановлено.