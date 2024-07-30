Во что рискует превратиться Евросоюз?

Европейский союз готовится вступить в вооруженный конфликт с Россией. Об этом написал журналист Драголюб Боснич в своей статье для InfoBRICS.

«Похоже, они (лидеры стран Евросоюза — Прим. ред.) снова взялись за старое. Германия готовится разместить 800 тысяч военнослужащих НАТО для противодействия „российской угрозе“ в Восточной Европе», — считает Боснич.

По его словам, западные страны намеренно продолжают накалять отношения с Россией. К тому же, в Евросоюзе планируют вернуть обязательную службу в армии.

Евросоюз стоит на пути превращения в военный альянс, заключил Боснич.

Многие эксперты давно указывают на факт превращения ЕС и НАТО, которые были задуманы как союзы, призванные предотвратить войну, в агрессоров и разжигателей вооруженных столкновений. Об этом говорит и политика лидеров западных стран по Украине. Даже спустя два с половиной года после начала СВО со стороны Запада не звучит ни одного мирного предложения — лидеры НАТО и ЕС только накачивают киевский режим оружием и продолжают отсылать в страну своих наемников.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что французский политик Флориан Филиппо призвал уничтожить Евросоюз.