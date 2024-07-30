«Взялись за старое»: Европа готовится к «войне» под руководством Германии

|
Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 137 0

InfoBRICS: Евросоюз готовится к вооруженному конфликту с Россией

«Взялись за старое»: Европа готовится к «войне» под руководством Германии

Фото: www.globallookpress.com / Christoph Schmidt

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Во что рискует превратиться Евросоюз?

Европейский союз готовится вступить в вооруженный конфликт с Россией. Об этом написал журналист Драголюб Боснич в своей статье для InfoBRICS.

«Похоже, они (лидеры стран Евросоюза — Прим. ред.) снова взялись за старое. Германия готовится разместить 800 тысяч военнослужащих НАТО для противодействия „российской угрозе“ в Восточной Европе», — считает Боснич.

По его словам, западные страны намеренно продолжают накалять отношения с Россией. К тому же, в Евросоюзе планируют вернуть обязательную службу в армии.

Евросоюз стоит на пути превращения в военный альянс, заключил Боснич.

Многие эксперты давно указывают на факт превращения ЕС и НАТО, которые были задуманы как союзы, призванные предотвратить войну, в агрессоров и разжигателей вооруженных столкновений. Об этом говорит и политика лидеров западных стран по Украине. Даже спустя два с половиной года после начала СВО со стороны Запада не звучит ни одного мирного предложения — лидеры НАТО и ЕС только накачивают киевский режим оружием и продолжают отсылать в страну своих наемников.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что французский политик Флориан Филиппо призвал уничтожить Евросоюз.

+21° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 55%
86.56
0.99 94.14
0.88
Ретромеркурий обеспечит прорыв пяти знакам: гороскоп на август 2024

Последние новости

15:28
В Рязанской области выявили несколько случаев заражения лихорадкой Западного Нила
15:20
Спасатели обнаружили тела двоих погибших при размыве перемычки на Беломорканале
15:18
Украинские боевики ударили по трамваю в Горловке
15:11
Захарова заявила об упущенных Украиной шансах договориться с Россией
15:01
На Западе назвали ударом для Украины потерю Урожайного и Старомайорского
14:53
«Важно развивать»: Ковальчук рассказал о планах БРИКС в 2024 году

Сейчас читают

Дуров рассказал, что у него более 100 биологических детей
Кого выбирают молнии и как выжить во время грозы - разряд убил мужчину под зонтом
Концерт все-таки состоится? Стали известны подробности выступления Канье Уэста в Москве
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака