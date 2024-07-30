«Уничтожим!» — во Франции призвали к серьезным мерам в отношении Евросоюза

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 61 0

Филиппо: Евросоюз необходимо уничтожить из-за политики в отношении России

«Уничтожим!» — во Франции призвали к серьезным мерам в отношении Евросоюза

Фото: www.globallookpress.com / imago stock&people

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К чему может привести политика западных стран против России?

Европе необходимо уничтожить Евросоюз, чтобы избежать вооруженного конфликта с Россией. С таким заявлением выступил французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети X.

«ЕС сошел с ума, ЕС хочет войны, давайте уничтожим Евросоюз!» — написал Филиппо.

Политик напомнил, что мирные инициативы премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, направленные на урегулирование конфликта на Украине, были встречены крайне враждебно руководством Евросоюза.

В ноябре 2023 года глава фракции партии «Слуга народа» и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Украины Давид Арахамия признался, что Киев хотел подписать мирное соглашение с Москвой весной 2022 года в Стамбуле. Однако киевские власти получили совет от союзников, который подтолкнул их к отказу от подписания мира и продолжению вооруженного конфликта. По словам Арахамии, принять такое решение Украине посоветовал бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

После этого все мирные предложения России, Китая и других стран получали отказ со стороны киевского режима.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что из-за совей позиции по конфликту на Украине Венгрия становится все более отстраненной страной в Евросоюзе.

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