Победителями рождаются или становятся: как научиться искусству побеждать?

Видя результаты людей, чаще всего мы даже не задумываемся, каких трудов и сил это стоило, чтобы быть вершине. Так что же значит — быть победителем, выяснил корреспондент 5-tv.ru на премьере фильма «В потоке трех стихий».

«Периодически в каждый момент жизни ты чувствуешь себя победителем в той или иной степени. Например, я стал победителем, когда стал чемпионом Москвы по дзюдо в возрасте десяти лет. <…> Дальше я стал победителем, когда в институт театральный поступил. Дальше я стал победителем, когда у меня образовалась семья», — поделился Владимир Сычев.

По словам актера, каждый этап для человека важен, ведь все так или иначе проходят через тернии, чтобы прийти к себе настоящему. Сычев добавил, что на сегодняшний день он тоже чувствует себя «номер один», ведь его младшая дочь смогла достойно сыграть в кинокартине.

А вот Илья Гуров научился искусству побеждать, когда переборол все свои внутренние страхи. Оказалось, что в этот же день певец праздновал свой день рождения. В рамках праздника состоялись презентация нового альбома «1989», живой концерт артиста и премьера клипов «Экзюпери» и «Косатки касаются волн». По словам артиста, от осознания важности дня, он даже хотел отменить концерт, но передумал.

«Когда я пришел на саундчек своего первого концерта, когда я увидел, что моя афиша по Арбату и когда люди стали писать, не просто поздравлять с днем рождения, а „мы придем, мы не можем пропустить, мы ждем, мы хотим, давай, наконец-то“. Вот тогда я понял, что я на верном пути», — радостно рассказал певец.

Однако приз за самый романтичный ответ точно получит Александр Головин. Главной победой в его жизни является его жена — Александра Головина (Попова), добавил актер.

«Когда супруга выбрала меня. Тогда я понял, что я победитель», — гордо заявил звезда сериала «Кадетство».

Артист поделился, что впервые с желанием быть на самой вершине он столкнулся во время чемпионата России по шоссейно-кольцевым гонкам, на которых занял второе место. Головин считает, что если заниматься чем-то, то быть в этом деле лучшим.

Кому, как не Надежде Гуськовой говорить о победах? Двукратная чемпионка России по теннису точно знает, что значит — быть лучшей. По ее мнению, «номер один» можно только родиться. К слову, сама спортсменка осознала свои наивысшие цели и стремления при самом рождении. Пока все малыши учились слову «мама», наша чемпионка уже кричала «победа».

«Я поняла, что я победитель тогда, когда я родилась. Потому что я есть и даже если я поигрываю, то я все равно уникальная», — отметила теннисистка.

Звезда сериала «Молодежка» Иван Жвакин не остался в стороне, рассказал, как ему удалось поступить сразу в четыре вуза. Тогда-то он и понял, что победитель. Труд и упорство — секрет к успеху, добавил артист.

«Я поступил в четыре института и сам выбрал, в какой я хочу», — рассказал актер.

Победителем все-таки можно стать. Например, стремиться к большему, трудиться не покладая рук, радоваться мелочам и не обесценивать свои заслуги.

Ранее 5-tv.ru писал, что Сычев с иронией оценил игру младшей дочери в кино.