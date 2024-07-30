Второе покушение? В США задержали выступление Трампа из-за подозрительных лиц

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 36 0

NYP: выступление Трампа на Bitcoin 2024 задержали из-за подозрительных людей

Второе покушение? В США задержали выступление Трампа из-за подозрительных лиц

Фото: www.globallookpress.com / White House

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Речь кандидата в президенты была запланирована на Bitcoin 2024.

Выступление кандидата в президенты США Дональда Трампа на Bitcoin 2024 задержали из-за двух подозрительных людей, которые обошли металлоискатели. Об этом сообщает издание The New York Post.

«Причиной задержки стали два человека, которые обошли металлоискатели внутри центра Music City, где проходила конференция Bitcoin 2024. Кандидат от Республиканской партии собирался начинать выступление. Но его охрана сказала ему подождать, пока эти люди не будут найдены», — уточнили в газете, ссылаясь на источники.

В соответствии с протоколом безопасности, Секретная служба США удалила двух указанных лиц с мероприятия, однако позже выяснилось, что они не представляли никакой опасности для Трампа.

На Дональда Трампа 13 июля было совершено покушение. Он выступал на предвыборном митинге в Пенсильвании, когда с крыши близлежащего дома начали стрелять. Бывший американский лидер успел вовремя повернуть голову, так что пуля задела только его ухо. Один человек, стоявший за спиной Трампа, погиб, еще двое получили ранения.

Позже стало известно, что охрану предупреждали о подозрительном человеке, однако силовики проигнорировали эту информацию. После случившегося глава Секретной службы США Кимберли Читл подала в отставку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Трамп анонсировал новый митинг в городе, где его чуть не убили.

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