«У нас ЧП»: двухлетний сын Дмитрия Тарасова получил травму

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 30 0

Двухлетний сын Дмитрия Тарасова получил травму

Фото, видео: Instagram* / tarasov23

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Футболист вместе с женой и детьми отдыхает на Мальдивах. Отпуск омрачила неприятная ситуация.

Двухлетний сын футболиста Дмитрия Тарасова и модели Анастасии Костенко повредил ногу, когда вместе с отцом катался на велосипеде. Об этом спортсмен рассказал в своем личном блоге.

Ребенок сидел на багажнике во время поездки, в какой-то момент его нога случайно оказалась в спице колеса. Травма хоть и не такая большая, но доставляет дискомфорт ребенку. К тому же, все родные не на шутку перепугались.

«Жесть просто. Сейчас пойдем на перевязку с ним опять», — сказал Тарасов.

Травма ребенка вызвала разногласие в семье. Анастасия Костенко уверена, что ногу нужно только промывать лекарственным раствором. Мама Дмитрия Тарасова советуют помазать рану простым детским кремом, а теща считает, что следует нанести специальную мазь и наклеить пластырь.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Анастасию Костенко заподозрили в новой беременности.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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