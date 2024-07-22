Платье едва не разошлось: Костенко снова заподозрили в беременности

Модель стала мамой в четвертый раз в феврале, но так и не смогла вернуться к прежней фигуре.

Модель Анастасия Костенко, жена известного футболиста Дмитрия Тарасова, поразила поклонников неудачным нарядом, который она надела на день рождения младшей дочери. Об этом пишет издание 7Дней.ru.

Темой детского праздника стали единороги. Костенко решила надеть короткое платье конфетно-мятного цвета с рукавами фонариками. Однако модель прогадала с образом. Наряд подчеркнул все недостатки ее фигуры. Поклонники отметили, что в нем Костенко выглядела беременной, а платье едва ли не расходилось по швам.

В феврале Костенко родила четвертого ребенка, которого назвали Ярослав. Беременность и роды прошли тяжелее, чем предыдущие. Супруга футболиста посещала косметологов, занималась спортом и следила за питанием, чтобы добиться прежних форм, но пока у многодетной мамы этого не получилось.

Помимо Ярослава супруги воспитывают Милану, Еву и Алексея. От предыдущего брака у Дмитрия Тарасова с Оксаной Пономаренко есть дочь Ангелина.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что модель Анастасия Костенко высказалась о своих предполагаемых проблемах с налогами.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.