В Екатеринбурге горит завод по производству химматериалов

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Эксклюзив 216 0

На месте работают экстренные службы.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Цех по производству химической продукции горит на площади в 800 квадратных метрах в Екатеринбурге. По данным 5-tv.ru, огонь охватил кровлю здания и цех по производству химических материалов.

По предварительным данным, пострадавших нет.

В районе происшествия поднимается огромный столб черного дыма. На месте работают экстренные службы. Причины произошедшего выясняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на крупнейшем химзаводе Германии произошел взрыв. Пострадали как минимум 14 человек.

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