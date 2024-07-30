В Екатеринбурге горит завод по производству химматериалов

Цех по производству химической продукции горит на площади в 800 квадратных метрах в Екатеринбурге. По данным 5-tv.ru, огонь охватил кровлю здания и цех по производству химических материалов.

По предварительным данным, пострадавших нет.

В районе происшествия поднимается огромный столб черного дыма. На месте работают экстренные службы. Причины произошедшего выясняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на крупнейшем химзаводе Германии произошел взрыв. Пострадали как минимум 14 человек.