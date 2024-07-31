Зверское убийство: житель Подмосковья отрубил голову своей девушке

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 42 0

KP.RU: Отрезавший жене голову мужчина очнулся в больнице в Подмосковье

Зверское убийство: житель Подмосковья отрубил голову своей девушке

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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После совершения преступления мужчина попал под колеса машины и был доставлен в больницу, где провел в реанимации четыре дня.

В Подмосковье пришел в себя мужчина, который отрезал голову своей сожительнице. Об этом пишет KP.RU.

По информации издания, 39-летний мужчина стал жить вместе с 28-летней девушкой около трех лет назад. Знакомые пары утверждают, что она даже ушла от своего мужа ради поклонника.

Мужчина работал строителем, а его сожительница была риелтором. Жили влюбленные в загородном доме в дачном поселке «Земляки» неподалеку от Икши.

Известно, что пара с соседями практически не общалась, а окружающие не раз замечали странности в поведении мужчины. Например, были случаи, когда он мог открыть калитку и долго стоять, осматривая всех проезжающих мимо со злостью. Кроме того, он стоит на учете у психиатра уже несколько лет. Этим летом у мужчины внезапно начались приступы агрессии, но лекарства, которые выписал ему врач, он не принимал.

Если все эти особенности немного смущали жителей поселка, то поведение мужчины на прошлой неделе повергло в ужас всех: он начал бегать по улицам и кричать разную бессмыслицу. После этого он разделся и уже голышом побежал в лес с рюкзаком за спиной.

Только позже станет известно, что незадолго до этого пара сильно поссорилась. В ходе конфликта мужчина нанес своей возлюбленной несколько ударов. Однако на этом он не остановился: в конце своей зверской расправы он отрезал сожительнице голову. Ее он положил в рюкзак, который он спрятал почти в километре от своего дома.

После этого мужчина попал под колеса автомобиля, из-за чего он получил многочисленные травмы и был доставлен в больницу, где он пролежал в реанимации четыре дня.

Сумку с головой его жертвы полицейские нашли почти сразу. Однако на данный момент врач не позволяют проводить допрос. По их словам, подозреваемый сейчас дезориентирован и не понимает, где находится.

Ранее 5-tv.ru писал, что серийный отравитель из Балашихи сознался в убийстве друга.

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