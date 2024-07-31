Луна в напряжении с Сатурном: как лучше прожить 31 июля

Персональный подход в эту среду будет крайне важен. При этом 31 июля — это подходящий день для взаимовыгодного общения с женщинами. Об этом рассказала в своем Telegram-канале астролог Василиса Володина.

«Развиваем эмпатию — сегодня как никогда важны личное общение и персональный подход», — пояснила Володина.

Астролог добавила, что давящее чувство долга и ответственности может настигнуть человека после подъема. Володина подчеркнула, что все это не задержится на весь день. Дело в том, что до десяти часов утра по Москве Луна будет в напряжении с Сатурном. Причем лечь спать сегодня можно и раньше, ничего не планируя на следующий день, заключила астролог.

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