Лихорадка Западного Нила: как передается и чем опасна

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Эксклюзив 17 0

Защита от укусов комаров поможет не заразиться лихорадкой Западного Нила

Фото, видео: www.globallookpress.com / Gerhard Zwerger-Schoner; 5-tv.ru

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Несколько случаев заражения этой инфекцией выявлено на территории России. О чем нужно знать?

В России выявили случаи заражения лихорадкой Западного Нила. Заболевание передается через укусы кровососущих насекомых.

Лихорадка распространена в областях с жарким климатом — более чем в 90 странах Африки, Америки, Европы и Азии. Однако вирус можно встретить и в южных регионах нашей страны.

Инкубационный период заболевания составляет от двух до восьми дней, но может достигать и трех недель. В большинстве случаев оно протекает бессимптомно или по первым признакам напоминает грипп:

  • Повышенная температура;
  • Сильная головная боль;
  • Боль в глазах, мышцах и суставах;
  • Из прогрессирующих симптомов — рвота, судороги, нарушение движения и чувствительности, потеря сознания.

Важная часть профилактики лихорадки Западного Нила — это защита от укусов комаров. Для этого рекомендуется использовать репелленты, фумигаторы и антимоскитные сетки. Также стоит следить за состоянием емкостей с водой дома и на даче, избавляться от затхлой жидкости. Лучше не посещать заболоченные места, а при прогулках по лесопаркам и берегам водоемов носить закрытую защитную одежду.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем можно заразиться после укуса слепня.

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