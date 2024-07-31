Лихорадка Западного Нила: как передается и чем опасна

Защита от укусов комаров поможет не заразиться лихорадкой Западного Нила
Фото, видео: www.globallookpress.com / Gerhard Zwerger-Schoner; 5-tv.ru
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Несколько случаев заражения этой инфекцией выявлено на территории России. О чем нужно знать?
В России выявили случаи заражения лихорадкой Западного Нила. Заболевание передается через укусы кровососущих насекомых.
Лихорадка распространена в областях с жарким климатом — более чем в 90 странах Африки, Америки, Европы и Азии. Однако вирус можно встретить и в южных регионах нашей страны.
Инкубационный период заболевания составляет от двух до восьми дней, но может достигать и трех недель. В большинстве случаев оно протекает бессимптомно или по первым признакам напоминает грипп:
- Повышенная температура;
- Сильная головная боль;
- Боль в глазах, мышцах и суставах;
- Из прогрессирующих симптомов — рвота, судороги, нарушение движения и чувствительности, потеря сознания.
Важная часть профилактики лихорадки Западного Нила — это защита от укусов комаров. Для этого рекомендуется использовать репелленты, фумигаторы и антимоскитные сетки. Также стоит следить за состоянием емкостей с водой дома и на даче, избавляться от затхлой жидкости. Лучше не посещать заболоченные места, а при прогулках по лесопаркам и берегам водоемов носить закрытую защитную одежду.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем можно заразиться после укуса слепня.
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