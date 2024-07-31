Лихорадка Западного Нила: как передается и чем опасна

Несколько случаев заражения этой инфекцией выявлено на территории России. О чем нужно знать?

В России выявили случаи заражения лихорадкой Западного Нила. Заболевание передается через укусы кровососущих насекомых.

Лихорадка распространена в областях с жарким климатом — более чем в 90 странах Африки, Америки, Европы и Азии. Однако вирус можно встретить и в южных регионах нашей страны.

Инкубационный период заболевания составляет от двух до восьми дней, но может достигать и трех недель. В большинстве случаев оно протекает бессимптомно или по первым признакам напоминает грипп:

Повышенная температура;

Сильная головная боль;

Боль в глазах, мышцах и суставах;

Из прогрессирующих симптомов — рвота, судороги, нарушение движения и чувствительности, потеря сознания.

Важная часть профилактики лихорадки Западного Нила — это защита от укусов комаров. Для этого рекомендуется использовать репелленты, фумигаторы и антимоскитные сетки. Также стоит следить за состоянием емкостей с водой дома и на даче, избавляться от затхлой жидкости. Лучше не посещать заболоченные места, а при прогулках по лесопаркам и берегам водоемов носить закрытую защитную одежду.

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