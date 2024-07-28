«Приведет к гнойнику и воспалению»: чем можно заразиться после укуса слепня

Как не стать целью этих насекомых?

Укусы слепней могут представлять реальную угрозу для здоровья не только животных, но и людей. Об этом сообщил врач-токсиколог Михаил Кутушов в беседе с порталом «Доктор Питер».

Довольно часто из-за этих насекомых возникают аллергические реакции: зуд, краснота, отек и образование пузырей. По словам эксперта, у некоторых людей укус слепня может спровоцировать даже анафилактический шок.

«Укусы этих насекомых очень болезненны, при этом они вызывают ощущение жжения и отек с покраснением вокруг места поражения. К тому же, если его не обработать дезинфицирующим средством, в рану может попасть инфекция, которая приведет к гнойнику и воспалению», — сказал Михаил Кутушов.

Также слепни являются переносчиками различных бактерий и вирусов, из-за чего после укуса можно подхватить клещевой энцефалит, менингит, сибирскую язву, туляремию. Однако заражения инфекциями таким путем происходят довольно редко.

При этом Кутушов рекомендует все же соблюдать правила безопасности — перед отдыхом на природе стоит наносить на кожу специальные средства, отпугивающие насекомых, и надевать светлую одежду.

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