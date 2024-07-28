«Приведет к гнойнику и воспалению»: чем можно заразиться после укуса слепня

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева 26 0

Врач-токсиколог Кутушов: укус слепня может спровоцировать анафилактический шок

«Приведет к гнойнику и воспалению»: чем можно заразиться после укуса слепня

Фото: www.globallookpress.com / Andrei Kamenev

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Как не стать целью этих насекомых?

Укусы слепней могут представлять реальную угрозу для здоровья не только животных, но и людей. Об этом сообщил врач-токсиколог Михаил Кутушов в беседе с порталом «Доктор Питер».

Довольно часто из-за этих насекомых возникают аллергические реакции: зуд, краснота, отек и образование пузырей. По словам эксперта, у некоторых людей укус слепня может спровоцировать даже анафилактический шок.

«Укусы этих насекомых очень болезненны, при этом они вызывают ощущение жжения и отек с покраснением вокруг места поражения. К тому же, если его не обработать дезинфицирующим средством, в рану может попасть инфекция, которая приведет к гнойнику и воспалению», — сказал Михаил Кутушов.

Также слепни являются переносчиками различных бактерий и вирусов, из-за чего после укуса можно подхватить клещевой энцефалит, менингит, сибирскую язву, туляремию. Однако заражения инфекциями таким путем происходят довольно редко.

При этом Кутушов рекомендует все же соблюдать правила безопасности — перед отдыхом на природе стоит наносить на кожу специальные средства, отпугивающие насекомых, и надевать светлую одежду.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в России зафиксировали случаи возникновения лихорадки Западного Нила из-за комаров.

+26° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 44%
85.57
0.16 93.26
0.09
«Вложенные труды окупятся»: как лучше провести 28 июля

Последние новости

16:13
Эрдоган дал пощечину не поцеловавшему его руку ребенку
15:40
Молния поразила четырех человек в парке «Патриот», двое в тяжелом состоянии
15:29
Раннее старение кожи и морщины: чем еще опасен синий свет от смартфона
15:15
«Приведет к гнойнику и воспалению»: чем можно заразиться после укуса слепня
15:02
«Слово за слово»: охранник ресторана объяснил причину нападения Бажаева на полицейского
14:45
Нереально вкусно: ТОП-9 рецептов из всеми любимых фильмов и сериалов

Сейчас читают

В Москве состоялась церемония прощания с МотоТаней
День крещения Руси: что можно и нельзя делать 28 июля
Шикарные квартиры и участки: как жил арестованный экс-замминистра обороны Булгаков
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака