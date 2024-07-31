Умер актер из «Мэри Поппинс» и «Вестсайдской истории» Бобби Банас

Умер актер Бобби Банас, известный по роли Джойбоя в «Вестсайдской истории». Об этом сообщает газета The Hollywood Reporter.

Артист ушел из жизни на 91-м году жизни. Причиной смерти стала пневмония. По словам его сына, Банас скончался в учреждении по уходу за больными в Лос-Анджелесе.

Бобби Банас получил известность по ролям и в других фильмах. Среди них — «Пока, пташка», «Король и я», «Всегда», «Вниз и вниз в Беверли-Хиллз», «Непотопляемая Молли Браун», «Мэри Поппинс».

Также Бобби Банас запомнился страстным поцелуем с известной на весь мир Мэрилин Монро в фильме «Давай займемся любовью»

Поцелуй Бобби Банаса и Мэрилин Монро. Кадр из к/ф «Займемся любовью», реж. Джордж Кьюкор, 1960 г.

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