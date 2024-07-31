В России продлили льготную IТ-ипотеку

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 21 0

Правительство РФ продлило льготную ипотеку для IT-специалистов до 2030 года

В России продлили льготную IТ-ипотеку

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Jan Eifert

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Однако условия программы изменились.

В России продлили льготную ипотеку для IT-специалистов до 2030 года. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства.

Действие льготной IT-ипотеки возобновится с августа текущего года. При этом максимальная ставка будет составлять до 6% годовых, а предельная сумма кредитования может достигать девяти миллионов рублей. Ипотечная ставка может быть снижена за счет банковских и региональных программ.

«С учетом продления программы до 2030 года приобрести жилье по льготной ставке смогут не менее 82 тысяч региональных специалистов», — заявил заместитель председателя Правительства — руководитель аппарата правительства России Дмитрий Григоренко.

Такая программа льготной IT-ипотеки рассчитана на удержание специалистов в российских регионах, поэтому на Москву и Санкт-Петербург она распространяться не будет. Установлены и требования к среднему уровню дохода (до вычета НДФЛ):

  • в городах-миллионниках, а также Московской и Ленинградской областях — от 150 тысяч рублей в месяц;
  • в остальных городах и населенных пунктах — от 90 тысяч рублей в месяц.

С 1 июля 2024 года в России отменили программу льготной ипотеки. На протяжении четырех лет новостройку можно было приобрести под 8% годовых. Эксперты связали отмену этой меры с ажиотажным спросом на покупку жилья, который опережал предложение и провоцировал рост цен на квадратный метр.

На планерном заседании 26 июля Центробанк объявил о повышении ключевой ставки на два процентных пункта — до 18% годовых. Этот показатель является максимальным с апреля 2022 года, когда он достиг 20% годовых.

Ранее 5-tv.ru передавал слова главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной о планах по снижению ключевой ставки в России.

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