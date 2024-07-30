Набиуллина рассказала, когда снизятся ставки по ипотеке

Несколько дней назад Центробанк повысил ее с 16% до 18%.

Ставки по ипотеке начнут снижаться в России по мере снижения инфляции в стране. Об этом председатель Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала в ходе выступления в Совете Федерации.

«По мере того, как нынешний всплеск инфляции будет затухать, ставки по ипотеке неизбежно должны пойти вниз. И в этом цель нашей политики», — подчеркнула она.

Набиуллина указала, что ограничение льготных программ приведет к стабилизации цен на жилье.

«Это означает, что и рост доходов людей снова сможет опережать и рост цен на жилье, как это было раньше», — добавила она.

Объясняя происходящие процессы, глава Центробанка указала на текущее растягивание срока снижения инфляции — не менее полтора года. Она уверена, что в итоге поставленная цель будет достигнута.

Председатель напомнила, что в 2015 и 2022 годах ключевая ставка после резкого повышения начинала быстро снижаться.

В пятницу, 26 июля, Центробанк объявил о повышении ключевой ставки. В прошлом месяце этот показатель находился на уровне 16% годовых, однако сейчас регулятор поднял ее на два пункта — до 18%. Это максимальный размер ставки с апреля 2022 года, когда ее размер достиг 20% годовых.

Ранее 5-tv.ru писал о дальнейших планах по снижению ключевой ставки.