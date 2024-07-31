Минспорта потребовало от Винер объяснить оценки некоторых судей Игр БРИКС
Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov
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Что за инцидент произошел на турнире по художественной гимнастике в Казани?
Глава Минспорта РФ Михаил Дегтярев обратился к президенту Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирине Винер с просьбой прокомментировать ситуацию с выставлением оценок спортсменкам на Играх БРИКС. Об этом пишет «Спорт-Экспресс», ссылаясь на появившееся в Сети обращение.
Так, Дегтярев заявил, что получил письмо от главного судьи турнира по художественной гимнастике Айсель Гасановой, в котором рассказывалось о якобы давлении на судей Игр БРИКС со стороны Винер.
В своем отчете Гасанова обратила внимание на работу судей, представляющих ВФХГ, назвав выставляемые ими оценки необъективными.
По ее словам, члены сборной России, выступающие за команду ВФХГ, получали более высокие баллы, в то время как результаты их соперниц неоправданно занижались.
«Сложившаяся ситуация может указывать на предвзятое отношение ряда судей к выступающим гимнасткам и, возможно, о наличии заранее согласованных действий некоторых судей еще до начала соревнований», — предположила Айсель Гасанова.
Кроме того, она описала инцидент, произошедший при просмотре видеоповтора судей. По словам Гасановой, Ирина Винер поинтересовалась оценкой своей гимнастки, а после сделала некорректное замечание в адрес главного судьи.
«Девочка, если вас пригласила „Небесная грация“, это не значит, что вы все должны сделать для них…» — сказано в письме Гасановой.
Михаил Дегтярев, ознакомившись с письмом, в своем обращении к президенту ВФХГ напомнил об ответственности организации за работу судей.
Турнир по художественной гимнастике на Играх БРИКС проходил с 20 по 22 июня в Казани. Программа соревнований включала в себя турниры как среди взрослых гимнасток, так и среди юниорок. В общей сложности было разыграно 20 комплектов медалей.
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