Минспорта потребовало от Винер объяснить оценки некоторых судей Игр БРИКС

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 30 0

Минспорта потребовало от Винер объяснить оценки некоторых судей Игр БРИКС

Минспорта потребовало от Винер объяснить оценки некоторых судей Игр БРИКС

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Тема:
БРИКС

Что за инцидент произошел на турнире по художественной гимнастике в Казани?

Глава Минспорта РФ Михаил Дегтярев обратился к президенту Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирине Винер с просьбой прокомментировать ситуацию с выставлением оценок спортсменкам на Играх БРИКС. Об этом пишет «Спорт-Экспресс», ссылаясь на появившееся в Сети обращение.

Так, Дегтярев заявил, что получил письмо от главного судьи турнира по художественной гимнастике Айсель Гасановой, в котором рассказывалось о якобы давлении на судей Игр БРИКС со стороны Винер.

В своем отчете Гасанова обратила внимание на работу судей, представляющих ВФХГ, назвав выставляемые ими оценки необъективными.

По ее словам, члены сборной России, выступающие за команду ВФХГ, получали более высокие баллы, в то время как результаты их соперниц неоправданно занижались.

«Сложившаяся ситуация может указывать на предвзятое отношение ряда судей к выступающим гимнасткам и, возможно, о наличии заранее согласованных действий некоторых судей еще до начала соревнований», — предположила Айсель Гасанова.

Кроме того, она описала инцидент, произошедший при просмотре видеоповтора судей. По словам Гасановой, Ирина Винер поинтересовалась оценкой своей гимнастки, а после сделала некорректное замечание в адрес главного судьи.

«Девочка, если вас пригласила „Небесная грация“, это не значит, что вы все должны сделать для них…» — сказано в письме Гасановой.

Михаил Дегтярев, ознакомившись с письмом, в своем обращении к президенту ВФХГ напомнил об ответственности организации за работу судей.

Турнир по художественной гимнастике на Играх БРИКС проходил с 20 по 22 июня в Казани. Программа соревнований включала в себя турниры как среди взрослых гимнасток, так и среди юниорок. В общей сложности было разыграно 20 комплектов медалей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Уфе состоялась встреча глав высших органов аудита стран БРИКС.

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