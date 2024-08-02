Вопрос рассмешил: Мамаева призналась, как Погребняк удалось скрыть беременность

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 30 0

Мамаева: Погребняк удавалось скрыть беременность из-за стройности

Вопрос рассмешил: Мамаева призналась, как Погребняк удалось скрыть беременность

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

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Модель и блогер рассказала о том, что станет мамой, лишь на шестом месяце беременности.

Модели и блогеру Марии Погребняк, которая находится на последних месяцах беременности, скрывать интересное положение удавалось из-за генетики и регулярных занятий спортом. Так ее подруга Алана Мамаева ответила интернет-пользователю, который до сих пор не верит в радостное событие.

«Она стройна и занимается спортом. Плюс правильно подбирает одежду», — написала Мамаева, добавив смеющиеся смайлы.

О беременности Погребняк стало известно в начале лета. Тогда модель в соцсети опубликовала серию снимков, на которых предстала с заметно округлившимся животиком. Пользователи сети тут же заподозрили, что блогер обманывает их. Ведь до этого не было ни намека на интересное положение. Кроме того, еще одним аргументом стало то, что даже в беременность Погребняк выглядит стройно, что не свойственно для такого периода.

В ответ на обвинения во лжи Погребняк опубликовала ролик. На нем она сначала расстегнула и сняла накладной живот, а после показала настоящий, оголив его. Мол, она не врет, она скоро станет мамой. Но даже после этого поверили ей не все.

Кстати, для Погребняк этот ребенок станет уже четвертым. Лицо будущего отца малыша модель до сих пор скрывает. Однако пользователи сети уверены — это бизнесмен Игорь Головинский. Он несколько месяцев назад сделал Погребняк предложение руки и сердца.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Мария Погребняк ухаживает за своим лицом в беременность.

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