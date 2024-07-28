Мария Погребняк не отказывается от «уколов красоты» даже во время беременности

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 14 0

Мария Погребняк не отказывается от уколов красоты даже во время беременности

Мария Погребняк не отказывается от «уколов красоты» даже во время беременности

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

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Звезда готовится к рождению четвертого ребенка не только внутренне, но и внешне.

Блогер и звезда реалити-шоу Мария Погребняк открыла новую страницу жизни. Год назад она развелась с футболистом Павлом Погребняком из-за, как она сама признавалась, его измены. За 17 лет совместной жизни у пары появились трое сыновей. Сегодня многодетная мама счастлива в новых отношениях и носит под сердцем очередного малыша.

Как призналась в личном блоге Погребняк, она всегда стремилась к совершенству — худобе, ухоженному виду. Все три беременности в этом плане дались ей непросто. Изменившееся тело селебрити принять не могла, как и лишние килограммы, не сохранила даже фото в положении. Однако теперь блондинка наслаждается отражением в зеркале. Впрочем, озабоченность внешностью никуда не делась.

Ожидая четвертого ребенка, 35-летняя Погребняк продолжает делать вклады в красоту. Она занимается спортом, регулярно посещает косметолога и кабинет массажиста. Все процедуры предварительно согласовывает с доктором, чтобы не навредить малышу. Самая любимая — массаж лица, поддерживающий тонус кожи и снимающий отеки.

«Еженедельно посещаю бассейн, косметолога и делаю массаж. Сейчас я предпочитаю ручной, который помогает снять напряжение и улучшить кровообращение. Также использую аппаратный массаж, но только у специалиста, знающего, как проводить эту процедуру для беременных», — заявила Мария.

Помимо перечисленного в арсенале звезды есть даже уколы красоты. По словам Погребняк, ее специалист использует только безопасные для будущих мам продукты и манипуляции, в том числе аппаратную чистку и различные спа-процедуры.
Ранее выяснял, действительно ли Мария Погребняк обманула фанатов надутым животом, а может, беременность — фейк?

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