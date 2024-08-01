Жители Москвы и Петербурга пожаловались на сбой в работе YouTube

Проблемы начались еще ночью и затронули ряд регионов России.

Пользователи видеоплатформы YouTube сообщили о сбоях в работе сервиса в четверг, 1 августа. Об этом свидетельствуют данные сразу двух площадок — Downradar и «Сбой. РФ».

О первых проблемах в работе YouTube стало известно ночью, около 01:00. Пик сбоя фиксировался в районе 02:00, неполадки продолжились вплоть и до 09:00. В основном на работу YouTube жаловались жители Москвы и Санкт-Петербурга. Именно из этих городов поступило более 400 жалоб. На столичный регион пришлось 30% от всех сообщений о неполадках.

На работу YouTube также жаловались пользователи из Краснодарского края, Новосибирской области, Свердловской области и других регионов России.

В середине июля в «Ростелекоме» сообщили, что пользователи платформы YouTube могут столкнуться с некоторыми сбоями в ее работе из-за проблем с оборудованием Google. Уточнялось, что россияне могут заметить ухудшение качества видео.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позднее заявил, что ограничивать доступ к YouTube в России нет планов. Представитель Кремля объяснил замедление работы сервиса проблемой с оборудованием, которое больше двух лет никак не обновляется.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что YouTube массово блокирует и удаляет аккаунты русскоязычных пользователей без объяснения причин. Уже пострадали владельцы порядка 200 каналов. И среди них не только звездные авторы. Не доступны профили и с минимальным количеством подписчиков, но с положительными отзывами о нашей стране. Теперь следующий шаг — снижается скорость загрузки.

Но незаменимых площадок нет. Об альтернативах — в материале 5-tv.ru.