Иная точка зрения: YouTube начал массовую блокировку аккаунтов пользователей из РФ

YouTube массово блокирует и удаляет аккаунты русскоязычных пользователей без объяснения причин. Уже пострадали владельцы порядка 200 каналов. И среди них не только звездные авторы. Не доступны профили и с минимальным количеством подписчиков, но с положительными отзывами о нашей стране. Теперь следующий шаг — снижается скорость загрузки.

Но, как выяснил корреспондент «Известий» Леонид Китрарь, незаменимых площадок нет. Об альтернативах — в репортаже.

Сначала — каналы российских звезд, хотя бы с небольшим намеком на патриотизм, потом — страницы российских СМИ, затем канал Мосбиржи. А дальше, похоже, под блокировку попадет вообще все российское.

«Любой, кто отстаивает пророссийскую точку зрения на YouTube и кто имеет достаточно большую аудиторию, будет заблокирован и оттуда изгнан. Нарушает ли это какие-то правила?» — задается вопросом блогер Дмитрий Пучков (Гоблин).

Дмитрий Пучков, известный в Сети под псевдонимом Гоблин, под санкции американского YouTube попал практически самым первым. Миллиарды просмотров, три миллиона подписчиков и больше пяти роликов — все это корпорация Google просто удалила без объяснения причин.

«Делает это Youtube по указанию ЦРУ и Агентства национальной безопасности США под руководством Государственного департамента, ибо YouTube — это мощнейший канал идеологического влияния вообще на всех и на все, в том числе на Российскую Федерацию», — считает Гоблин.

А вот влиять на умы, в том числе российские, не так, как того хотят в США, видимо запрещено. Но писать это в качестве причины блокировки канала как-то неудобно. Поэтому страницы теперь удаляются молча.

После публикация клипа «Русский мир» канал Олега Газманова из YouTube исчез. Причем на этот раз американские специалисты по пропаганде пошли до конца: удаляют все каналы, публикующие этот клип.

«Под блокировку попал и мой аккаунт. Это личный аккаунт, называется он моим именем и фамилией. Я веду его долгое время, около четырех или пяти лет. Выкладывала архивные видео, какие-то личные видеоматериалы, что-то семейное. Просто для себя и близкого круга», — рассказывает Диана Мусарякова.

На канал Дианы было подписано меньше десяти человек. Но, видимо, и это количество вкупе с клипом Олега Газманова для корпорации Google показалось опасным.

«Иностранные платформы поддерживают явно русофобскую политику. Это уже своего рода цензура, когда точечно вырезаются неудобные политические тезисы», — указывает член комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

Из России Google, конечно, вместе с YouTube ушел в 2022-м. Но доступ к видеоплатформе остался. Отключилась монетизация, оказались брошенными технические средства распределения трафика. А это сильно влияет на скорость загрузки роликов, особенно в хорошем качестве.

«Человек получал определенный контент с ближайшей точки, что позволяло увеличить скоростные характеристики. А сейчас, поскольку в этих точках, где у компании Google присутствуют точки обмена трафиком, но они не „апгрейдятся“, не улучшаются, то, естественно, возникает эта проблема», — объясняет генеральный директор Telecom Daily.

С каждым днем проблема скорости будет усугубляться, и Google решать эти сложности, очевидно не собирается.

Впрочем, российские аналоги платформы развиваются достаточно успешно. И главное для создателей видео — на отечественных ресурсах появилась и развивается монетизация.

«YouTube уже давно отключил монетизацию. Rutube предлагает монетизацию. И мы при этом видим, что те люди, которые исполняли рекламные контракты в „черной“ и „серой“ зоне, они сегодня вынуждены выходить в „белую“ зону», — говорит заместитель председателя комитета Госдумы РФ по экономической политике Артем Кирьянов.

С уходом YouTube из России американская пропаганда, похоже, совершила ту же ошибку, что и западная промышленность и торговля.

«Я думаю, что YouTube — это не самая большая проблема. Есть множество наших платформ, которые развиваются и которым нужно дать шанс. Наши видеосервисы, видеохостинги будут развиваться быстрее. Это будет только хорошо», — считает рэп-исполнитель ST (Александр Степанов).

Вместо обрушения российской экономики и давления на общество эффект получился обратным. Все отрасли, которые не могли на равных соревноваться с транснациональными корпорациями, получили возможность развиваться, ни на кого не оглядываясь.