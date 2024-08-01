«Быстро не решить»: Дана Борисова высказалась о лечении Глюк’оZы

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 53 0

Дана Борисова: лечение от зависимости — это длительный процесс

«Быстро не решить»: Дана Борисова высказалась о лечении Глюк’оZы

Фото: © РИА Новости / Евгения Новоженина

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Телеведущая прошла процесс реабилитации на своем опыте.

Выбор хорошего реабилитационного центра поможет выбраться из тяжелого состояния певице Глюк’оZа. Об этом заявила телеведущая Дана Борисова.

«Я считаю, что лечиться от зависимости нужно минимум шесть месяцев. Вообще, в России считается программа выздоровления в рехабах — один год. Надо настроиться, что это — длительный процесс, серьезная проблема и ее быстро не решить. Оздоровление меньше 6 месяцев, на мой взгляд, просто не имеет смысла», — высказалась знаменитость в беседе с МК.RU.

Телеведущая пояснила, что не доверяет клиникам, в которых пациентам предоставляют комфортабельные палаты. По мнению Борисовой, подобного рода учреждения — «выкачивание денег». Она сама проходила в них лечение от зависимости, однако потом вновь возвращалась к ним.

Выступление певицы Глюк’оZа в Красноярске спровоцировало у общественности сильный шок. Певица, будучи в нетрезвом состоянии, неадекватно вела себя на сцене и трогала себя за интимные места. Она попыталась оправдаться тем, что якобы принимает сейчас антидепрессанты и снотворное после смерти горячо любимой бабушки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Глюк’оZа заявила о подлом поступке Фадеева.

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