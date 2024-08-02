Пощипывание и першение: как отличить настоящий мед от фальсификата

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 30 0

Глава Союза пчеловодов РФ Капунин: внешне отличить мед от фальсификата нельзя

Пощипывание и першение: как отличить настоящий мед от фальсификата

Фото: www.globallookpress.com / Andre Skonieczny

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На что следует обратить внимание при выборе данного продукта?

Настоящий мед невозможно отличить от подделки по внешним признакам, однако почувствовать разницу можно по вкусу и реакции организма на продукт. Об этом рассказал председатель Союза пчеловодов России Валерий Капунин в беседе с «Известиями».

«По внешним призракам вы не определите настоящий мед. Но если вы берете небольшую капельку меда и вашим язычком по вашему же небу проводите этой капелькой, то вы должны почувствовать определенное пощипывание, першение. Когда проглатываете, может быть некоторая горчинка, опять же першение в горле», — объяснил Капунин.

По словам эксперта, у настоящего меда также обязательно должны присутствовать приятный цвет, вкус и запах.

Капунин подчеркнул, что настоящий мед можно выявить только в лабораторных условиях, при том, что даже на ярмарках часто продаются фальсификаты. Никакого положительного влияния такой продукт оказать на организм не сможет, а в худшем случае — даже навредит ему.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Роскачество провело исследование и выявило фальсификат в 16 марках популярного меда.

Смесь меда с сахарным сиропом обнаружили в продукции марок «Медовая долина», «Каждый день», Spar, «365 дней», «Наша Сибирь», «Дедушкин улей», «О’кей Daily», «Просто» и «Медовый край». Повышенное содержание пролина выявили в меде марок «Дедушкин улей», «365 дней», «Медовый край», «Наша Сибирь», «О’кей Daily» и «Просто».

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