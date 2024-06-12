А где трусы? Бритни Спирс станцевала даже без нижнего белья

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 60 0

Певица Бритни Спирс опубликовала видео в прозрачном платье без белья

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kay Blake; Instagram* / britneyspears; 5-tv.ru

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Очередная порция нелепых танцев от звезды.

Эпатажная 42-летняя певица Бритни Спирс продолжает традицию странных танцев в обнаженном виде. Но в этот раз с одним отличием — без трусов. Американская звезда в своем блоге выложила видео, где предстала в прозрачном мини-платье со стразами.

Причем сначала Спирс выложила одно «голое» видео, а через два часа второе в том же наряде, но уже с развратными танцами в нем. Очень понравился свой образ певице. Комментарии при этом она предусмотрительно скрыла.

Американская поп-дива известна своей любовью к обнаженным нарядам. Ее лента в социальной сети выглядит как магазин нижнего белья, не считая, конечно, последней публикации. Знаменитость решила радовать аудиторию не песнями, а танцами.

Развлекаться Бритни осталось недолго. Недавно стало известно о банкротстве звезды. Американские журналисты пишут, что от состояния Спирс, которое оценивалось в 60 миллионов долларов, уже мало что осталось.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему муж сбежал от Бритни Спирс.

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