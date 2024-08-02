ФНС начислила Ивлеевой новый долг в 3,7 миллиона рублей

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Юлия Андреева
Юлия Андреева Эксклюзив 24 0

Блогер Анастасия Ивлеева задолжала налоговой более 3,7 миллиона рублей

ФНС начислила Ивлеевой новый долг в 3,7 миллиона рублей

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Звезда скандальной «голой вечеринки» снова погрязла в проблемах.

У блогера Анастасии Ивлеевой образовался новый долг перед налоговой. Об этом стало известно 5-tv.ru.

Сумма задолженности Ивлеевой составляет более 3,7 миллиона рублей. В связи с этим ей могут ограничить выезд за границу или арестовать счета в банках. А ведь звезда только недавно погасила налоговую задолженность в размере 11,3 миллиона рублей после ареста ее спорткара Lamborghini и квартиры.

Проблемы у Ивлеевой начались после всем известной «голой вечеринки» в столичном клубе. На мероприятии собрались самые яркие звезды российского шоу-бизнеса — Филипп Киркоров, Дима Билан, Анна Асти и многие другие. У вечеринки был дресс-код almost naked — минимум одежды. Однако когда фотографии с полуобнаженными артистами разлетелись по Сети — вспыхнул разгорелся скандал.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Анастасия Ивлеева иронично прокомментировала церемонию открытия Олимпиады в Париже, сравнив ее со своей «голой вечеринкой».

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