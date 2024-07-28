«У нас была стильнее»: Ивлеева сравнила открытие Олимпиады с «голой» вечеринкой
Ивлеевой не понравилась церемония открытия Олимпийских игр в Париже
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
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Как отреагировали поклонники блогера?
Блогер Анастасия Ивлеева иронично прокомментировала церемонию открытия Олимпиады в Париже.
«Немного подглядела за церемонией открытия Олимпиады в Пориже... Что собственно хочу сказать: вечеринка у нас была стильнее. Спасибо всем за Сочи и ЧМ по футболу», — отметила знаменитость в своих социальных сетях.
Некоторые, конечно, могли подумать, что Настя имела в виду «вечеринку» в Сочи в 2014 году или Чемпионат мира по футболу в России в 2018. Однако, учитывая последние события в жизни блогера, даже самые преданные фанаты поняли, что речь идет о той самой «голой вечеринке».
«Когда ездила туда, так не казалось, да Настюх?», — подколол Ивлееву один из подписчиков.
Церемония открытия Олимпиады прошла в пятницу вечером на берегах реки Сены. Концертная программа собрала в себе «существ» всех мастей и видов. На балконах замка Консьержери выступали металлисты Gojira, в окнах стояли фигуры с отрубленными головами, среди них была и Мария-Антуанетта, чью голову отрубили на гильотине во времена французской революции.
На небольшом пьедестале выступали и другие страшные личности в развратных одеждах. Что там только не показали: и ползающих в неподобающем виде мужчин, и голого бога Дионисия, прикрывающего только интимное место, и даже имитацию полового акта.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что зарубежные СМИ отреагировали на открытие Олимпийских игр.
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