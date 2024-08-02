Теннисистки из РФ вышли в финал Олимпиады в Париже

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 9 0

Россиянки Андреева и Шнайдер вышли в финал турнира в парном разряде Олимпиады

Теннисистки из РФ вышли в финал Олимпиады в Париже

Фото: © РИА Новости / Александр Вильф

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Спортсменки обыграли в полуфинале оппоненток из Испании.

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в финал турнира в парном разряде летних Олимпийских игр в Париже.

1 августа стало известно, что Андреева и Шнайдер прошли в полуфинал соревнований. Сегодня они обыграли оппоненток из Испании со счетом 6:1, 6:2 и вышли в финал.

Спортсменки впервые выступают на Олимпиаде. Андреевой 17 лет, а Шнайдер — 20.

Международный олимпийский комитет (МОК) допустил к участию в Олимпиаде-2024 в Париже 15 спортсменов из России. Однако МОК выставил им строгие условия — участники соревнований имеют право выступать только в нейтральном статусе и не могут демонстрировать символику своей страны.

Тем не менее, с этим у организаторов Олимпиады уже возникло несколько конфузов. 31 июля во время трансляции женских соревнований по плаванию в кадре засветился российских триколор рядом с рекордом плавчихи из РФ Евгении Чикуновой. 2 августа, при аналогичных обстоятельствах, на ОИ перепутали флаги РФ и СССР, прикрепив к имени советского чемпиона российских флаг.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал нынешние Олимпийские игры «жертвой псевдолиберальных проявлений».

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