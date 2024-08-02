«Граничат с извращениями»: Песков о скандальном боксерском бое на Олимпиаде

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 38 0

Дмитрий Песков: международное олимпийское движение существенно девальвируется

Фото, видео: Reuters / Isabel Infantes; 5-tv.ru

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Игры 2024 стали жертвой псевдолиберальных проявлений.

Олимпийское движение становится жертвой псевдолиберальных проявлений, которые граничат с извращениями. Такое мнение выразил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Песков прокомментировал таким образом боксерский бой между итальянкой Анджелой Карини и представительницей Алжира Иман Хелиф, не прошедшей тест на гендерную принадлежность.

«Стоит жалеть, что международное олимпийское движение существенно девальвируется. И, к сожалению, становится жертвой вот этих вот псевдолиберальных проявлений, которые граничат иногда с извращениями. Здесь стоит сожалеть», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что хотелось бы видеть «старый добрый Международный олимпийский комитет со старым добрым классическим мировоззрением». Но такие времена уже прошли.

Песков также ответил, что в Кремле бой не смотрели, да и особо желания лицезреть этот поединок не было.

Анджела Карини из Италии вышла из боксерского поединка с соперницей из Алжира во время Олимпийских игр в Париже. Она отказалась от боя с Иман Хелиф спустя 46 секунд после начала боя. Спортсменка покинула ринг, подчеркнув, что это несправедливый боксерский поединок. В итоге провалившая гендерный тест соперница из Алжира была объявлена победительницей.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что президент Сербии Александр Вучич назвал бой женщины с провалившей гендерный тест боксершей — сумасшествием.

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«Граничат с извращениями»: Песков о скандальном боксерском бое на Олимпиаде

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