Организаторы Олимпиады в Париже перепутали флаги России и СССР

Организаторы Олимпийских игр — 2024 в Париже перепутали флаги России и СССР. Ошибка проскользнула во время трансляции Игр.

В ходе трансляции Олимпиады перед соревнованиями по метанию молота на графике напротив Юрия Седых, установившего мировой рекорд в 1986 году, был указан флаг СССР. Олимпийский рекорд в 1988 году в Сеуле также был установлен советским атлетом Сергеем Литвиновым, но напротив его фамилии организаторы поставили флаг России.

Ввпервые российский флаг засветился на парижской Олимпиаде 31 июля. Во время трансляции женских соревнований по плаванию рядом с именем спортсменки Евгении Чикуновой показался триколор. При этом ранее Международный олимпийский комитет (МОК) установил строгий запрет на демонстрацию любой российской символики в ходе Игр, а спортсменам из России разрешили участвовать в Олимпиаде только в нейтральном статусе.

Всего до Олимпийских игр — 2024 допустили 15 российских спортсменов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал нынешние Олимпийские игры «жертвой псевдолиберальных проявлений».