Организаторы Олимпиады в Париже перепутали флаги России и СССР

|
Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 51 0

При этом до этого они уже показывали в трансляции российский триколор, несмотря на запрет Международного олимпийского комитета.

Организаторы Олимпиады в Париже перепутали флаги России и СССР

Фото: © РИА Новости / Александр Вильф

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Организаторы Олимпийских игр — 2024 в Париже перепутали флаги России и СССР. Ошибка проскользнула во время трансляции Игр.

В ходе трансляции Олимпиады перед соревнованиями по метанию молота на графике напротив Юрия Седых, установившего мировой рекорд в 1986 году, был указан флаг СССР. Олимпийский рекорд в 1988 году в Сеуле также был установлен советским атлетом Сергеем Литвиновым, но напротив его фамилии организаторы поставили флаг России.

Ввпервые российский флаг засветился на парижской Олимпиаде 31 июля. Во время трансляции женских соревнований по плаванию рядом с именем спортсменки Евгении Чикуновой показался триколор. При этом ранее Международный олимпийский комитет (МОК) установил строгий запрет на демонстрацию любой российской символики в ходе Игр, а спортсменам из России разрешили участвовать в Олимпиаде только в нейтральном статусе.

Всего до Олимпийских игр — 2024 допустили 15 российских спортсменов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал нынешние Олимпийские игры «жертвой псевдолиберальных проявлений».

+20° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
85.78
-0.33 92.85
-0.66
Луна в гармоничном аспекте с Сатурном: как лучше провести 2 августа

Последние новости

18:11
Чем теплее, тем ярче? Можно ли получить оргазм, занимаясь сексом в носках
18:01
Тело еще одного ребенка достали из-под завалов рухнувшего дома в Нижнем Тагиле
17:51
«Акт прямой цензуры»: Захарова о том, как YouTube нарушает права граждан
17:43
«Можно не быть героем»: рэпер Птаха назвал свое самое большое достижение в жизни
17:31
Ложка за ложкой: как Стас Михайлов проводит наступившие выходные
17:15
«Руководствуясь неприязнью»: за что Савельев планировал убить бизнес-партнера

Сейчас читают

С Днем ВДВ: прикольные открытки и поздравления своими словами
101 год со дня рождения «тети Вали»: легендарную телеведущую любили миллионы, а она всеми забытая умерла в поселке Ульяновской области
«Смотрите на качество, не на количество»: политолог о неравнозначном обмене заключенными
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака