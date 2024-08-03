Обрела новый дом: как складывается жизнь балерины Цайзель в РФ после «отмены» в Австрии

То, что культура не терпит административных границ, доказывает история австрийской балерины Приски Цайзель. Артистку попытались «отменить» в ее родной стране и Баварском театре после выступления в России.

В итоге девушка переехала в Санкт-Петербург, выучила язык и стала одной из лучших балерин уже нашей страны, наконец-то получив возможность исполнять партии в произведениях мировой классики. Подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Дмитрия Зименкина.

«Когда ты смотришь на Большой театр, у тебя какие внутри ощущения?» — спросил артистку журналист.

«Ой, это просто невероятно, что я здесь стою. И я знаю, что я здесь танцую завтра. Это невероятно», — поделилась балерина.

Приска Цайзель, так хорошо говорящая по-русски, живет в России всего год, но австрийскую балерину постоянно узнают на улицах. Вот и сейчас нашу беседу с ней тактично прерывает прохожий, чтобы сделать ей комплимент.

«Желаю вам успехов. Мне легко вам желать успехов. Знаете, почему? Потому что вы и есть олицетворение успеха, вы и есть успех. Это естественно и закономерно», — сказал мужчина.

Она была звездой в Австрии, стала прима-балериной в Баварском театре оперы, но Приска всегда так любила Россию и искусство, что не смогла отказаться от приглашения выступить со звездами русского балета на гала-концерте в Крыму. После этого ее карьера на Западе в угоду политической конъюнктуре была заблокирована. Приска не отчаялась, переехала из Мюнхена в Петербург, начала служить в Михайловском театре, а ее знаменитый вопрос президенту РФ Владимиру Путину про окно в Европу и вовсе сжег за ней все мосты.

«Европа и Россия сейчас переживают конфликтные времена. И мой вопрос: как бы вы хотели поступить с этим окном?» — спросила артистка.

«Когда дует, можно и прикрыть, чтобы не простудиться», — ответил Путин.

Приску очень понимает бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Она вынуждена была эмигрировать. Живет теперь в рязанской глубинке — Касимове. Построила дом, где есть ковер на стене, и живет кот по прозвищу Хан Касим.

«Секундочку. У меня маленький котенок. Мне приходится выносить его из комнаты, потому что он играет с моими вещами здесь», — поделилась дипломат в разговоре по видеосвязи с журналистами.

Она тоже поплатилась за любовь к России. А уж когда на ее свадьбу приехал сам президент РФ Владимир Путин, тут европейские политики просто схватились за сердце. После преследований на родине и эмиграции Кнайсль написала книгу с названием, не требующим комментариев, — «Реквием по Европе».

«Европа сейчас погибает. Раньше у меня был такой выбор в культуре — без ограничений. А теперь мы видим падение, снижение верховенства закона и уровня свободы», — заявила Кнайсль.

«Люди тоже устали, наверное, от этого. Русская культура — прекрасная, столько известных писателей, композиторов. Особенно балет. Нельзя отменить „Лебединое озеро“ или „Спящую красавицу“. Люди же это хотят видеть», — считает Цайзель.

Зрители из разных уголков мира заполняют зал Большого театра.

«Это очень ответственно — танцевать на сцене Большого театра. Мне кажется, Приска из таких балерин, которые не волнуются. Ну, по крайней мере, может быть, она это скрывает, но это незаметно», — поделился премьер Михайловского театра Виктор Лебедев.

«Главная партия в „Лебедином озере“, да еще на сцене Большого театра, где когда-то выступали великие Галина Уланова и Майя Плисецкая, для австрийской балерины — это сбывшаяся мечта. Мечта, которая стала реальной только благодаря труду и таланту самой Приски», — отметил корреспондент.

Жизнь Приски Цайзель — это история преодоления, победы не только над самой собой, но и глобальными внешними обстоятельствами. Сегодня она танцует в Москве, через несколько дней — в Петербурге, а 13 сентября открывает сезон в Новосибирске.

Она выступает столько, сколько никогда не выступала в родной, отвергнувшей ее Европе. Цайзель стала символом победы культуры над конъюнктурой и доказала всему миру, что у искусства нет границ.





