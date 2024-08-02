Умерла сыгравшая с Абдуловым в фильме «Гений» актриса Людмила Приходько

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 66 0

За свою карьеру она исполнила на сцене театра более 150 ролей.

Умерла сыгравшая с Абдуловым в фильме «Гений» актриса Людмила Приходько

Фото: Кадр из х/ф «Найди свой дом ». реж.: Юрий Тупицкий, 1982г.

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Умерла сыгравшая с Александром Абдуловым в фильме «Гений» актриса Людмила Приходько. Ей было 79 лет. Печальное известие сообщили в пресс-службе Волынского областного музыкального драмтеатра.

Прощание с актрисой пройдет 2 августа в театре, где она прослужила почти полвека. Там она исполнила более 150 ролей.

Приходько родилась 19 июня 1945 года в украинском городе Канев. Окончила школу с золотой медалью, а потом отправилась с документами в Киевский институт театрального искусства имени Карпенко-Карого, из которого выпустилась в 1967 году.

Спустя три года она устроилась работать в Тернопольский музыкально-драматический театр, а в 1976 году вошла в труппу Волынского музыкально-драматического театра.

В кино Приходько дебютировала в 1966 году в фильме «Бурьян». Позже она снималась в кинокартинах «Гений», «Расстанемся — пока хорошие», «Прощайте, фараоны!» и многих других. В 1993 году актрисе дали звание Народной артистки Украины.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти актера из «Мэри Поппинс» и «Вестсайдской истории» Бобби Банаса.

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