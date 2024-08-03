«Такой план»: Тодоренко пообещала родить третьего ребенка в 2025 году

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 14 0

Телеведущая Тодоренко заявила о планах родить третьего ребенка в 2025 году

«Такой план»: Тодоренко пообещала родить третьего ребенка в 2025 году

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Супруга Влада Топалова заявила, что на следующий музыкальный фестиваль в Баку приедет беременной.

Телеведущая и супруга певца Влада Топалова Регина Тодоренко на фестивале DREAM Fest в Баку заявила о планах родить третьего ребенка в следующем году. Об этом пишет KP.RU.

Свои планы Тодоренко озвучила после того, как организатор фестиваля, певец и бизнесмен Эмин Агаларов, то ли в шутку, то ли всерьез заявил, что все дети, которые будут зачаты на DREAM Fest в этом году, станут обладателями квартир в жилом комплексе Sea Breeze на берегу Каспийского моря.

«На следующий год у нас такой план: я приезжаю беременная, рожаю, получаю квартиру и снова веду DREAM Fest», — отреагировала телеведущая.

Недавно Тодоренко уже спровоцировала слухи о третьей беременности, опубликовав во время отдыха на Мальдивах кадры, где у нее заметили округлившийся живот.

Телеведущую даже начали поздравлять подписчики в комментариях, однако сама она тогда не заявила о скором пополнении в семье. На сегодня Тодоренко и Топалов уже воспитывают двух сыновей, при этом неоднократно признавались, что мечтают о большой семье.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Топалов, по его словам, постоянно уговаривает Тодоренко на третьего ребенка.

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