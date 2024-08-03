«Такой план»: Тодоренко пообещала родить третьего ребенка в 2025 году
Телеведущая Тодоренко заявила о планах родить третьего ребенка в 2025 году
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Супруга Влада Топалова заявила, что на следующий музыкальный фестиваль в Баку приедет беременной.
Телеведущая и супруга певца Влада Топалова Регина Тодоренко на фестивале DREAM Fest в Баку заявила о планах родить третьего ребенка в следующем году. Об этом пишет KP.RU.
Свои планы Тодоренко озвучила после того, как организатор фестиваля, певец и бизнесмен Эмин Агаларов, то ли в шутку, то ли всерьез заявил, что все дети, которые будут зачаты на DREAM Fest в этом году, станут обладателями квартир в жилом комплексе Sea Breeze на берегу Каспийского моря.
«На следующий год у нас такой план: я приезжаю беременная, рожаю, получаю квартиру и снова веду DREAM Fest», — отреагировала телеведущая.
Недавно Тодоренко уже спровоцировала слухи о третьей беременности, опубликовав во время отдыха на Мальдивах кадры, где у нее заметили округлившийся живот.
Телеведущую даже начали поздравлять подписчики в комментариях, однако сама она тогда не заявила о скором пополнении в семье. На сегодня Тодоренко и Топалов уже воспитывают двух сыновей, при этом неоднократно признавались, что мечтают о большой семье.
Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Топалов, по его словам, постоянно уговаривает Тодоренко на третьего ребенка.
57%
-0.08 92.83
-0.02
Нашли ошибку?