«Будет опора маме в случае моей смерти»: Топалов просит Тодоренко родить третьего ребенка

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 18 0

Певец Топалов желает третьего сына для защиты своей жены при его смерти

«Будет опора маме в случае моей смерти»: Топалов просит Тодоренко родить третьего ребенка

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

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Причем сама известная телеведущая сомневается, что это хорошая идея.

Экс-вокалист группы Smash! Влад Топалов признался, что постоянно уговаривает свою жену Регину Тодоренко на третьего ребенка. В эфире шоу на одном из федеральных каналов муж называет главной причиной — собственную смерть.

Топалов заявил, что хочет именно сына, но звезда «Орла и решки» не испытывает настолько ярких чувств, о чем признался сам 38-летний экс-вокалист.

«Региша сказала, что, возможно, от нас уйдет, если будет третий», — с улыбкой на лице рассказывает Влад Топалов.

Желание артист подкрепляет своей возможной «скоропостижной или не очень» смертью — в таком случае у вдовы будет надежная опора из трех сыновей, уверен Топалов.

Обе звезды познакомились еще в 2017 году, но пышная свадебная церемония в Италии прошла лишь спустя два года, тогда спустя месяц у них родил первый сын — Михаил. В 2022 супруга подарила мужу еще одного мальчика, его назвали Мирославом.

Ранее 5-tv.ru писал, что 33-летняя телеведущая Тодоренко очень любит своих детей, но боится, что времени на них может не хватить, если появится новый. Причем в конце прошлого года она пожаловалась поклонникам, что совершенно не высыпается из-за больного сына.

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