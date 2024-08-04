Киев начал допускать мирные переговоры с Москвой, хотя ранее и были под законодательным запретом. На какие еще послабления пойдет Незалежная?

Настроения в украинском обществе, вызванные провалами в зоне конфликта, толкают президента* Украины Владимира Зеленского на пересмотр своего отношения к переговорам с российской стороной. Об этом в своем аккаунте в социальной сети X написал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Он понял, что западного оружия будет поступать все меньше и меньше, и что все кончено», — указано в публикации.

По словам Филиппо, Зеленский сдается перед лицом народного недовольства. Он считает, что глава киевского режима будет не только готов к переговорам с РФ, но и пойдет на территориальные уступки, чтобы завершить конфликт.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Евросоюзе честно высказались о Зеленском.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти