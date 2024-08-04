«Боюсь, что за мной приедут»: финская активистка запросила убежище в России

Женщина выступила с обращением к президенту России Владимиру Путину.

Финская активистка Катья Коккониеми, которая занималась развитием гуманитарных проектов в Африке, попросила президента России Владимира Путина предоставить ей и ее мужу из Танзании политическое убежище. Кадры ее обращения оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Женщина рассказала, что на протяжении нескольких лет она выступает за налаживание отношений между Финляндией, Россией и Танзанией. В 2022 году она также продолжила свою деятельность в нашей стране, что очень не нравилось финским властям.

«Я посещала Санкт-Петербург в 2022 году и выступала на российском телевидении, рассказывая о своем проекте Side by Side. Я рассказала о моем проекте в Танзании и о коррупции, которая процветает в Финляндии в фондах развития Африки. Мы также посещали военный госпиталь имени Кирова, я напекла финских булочек для раненых бойцов, находящихся на лечении», — рассказала она в обращении к российскому президенту.

После ее возвращения из России на нее началась настоящая охота, говорит она. Более того, ее даже пытались посадить в психбольницу, чтобы выставить ее как больного человека.

«Всех родственников опросили и настроили против меня. Меня отправили на четыре месяца в психиатрическую больницу. Точнее, родственники написали заявление из-за травли полиции, и без каких-либо оснований меня закрыли на четыре месяца. Меня просто накачивали до беспамятства антидепрессантами», — раскрывает Катья жуткие подробности последних лет жизни в Финляндии.

К счастью, ей удалось доказать, что она здоровый человек, но она не чувствует себя в безопасности в этой стране.

«Я все время боюсь за свою безопасность: что опять приедет полиция, скорая, и опять меня скрутят и закроют в психбольнице», — говорит активистка.

Она подчеркивает, что все это время она хотела лишь развивать дружеские отношения между нашими странами, но теперь она стала врагом в своей родной Финляндии.

«Я только хотела развивать дружбу и товарооборот между Финляндией, Россией и Танзанией. Из-за моей пророссийской точки зрения меня все время закидывают угрозами и запугивают. Я прошу защиты у вас и у правительства России», — говорит она.

Женщина планирует в скором времени переехать вместе со своим супругом в Санкт-Петербург и заняться развитием российско-танзанийских отношений.

Из-за нынешней политики властей Финляндии все больше их граждан хотят переехать в Россию. Например, финский журналист Кости Хейсканен рассказывал, что лично знает с десяток таких финов.

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