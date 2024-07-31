Черная трансплантология: на Украине «разбирают» боевиков ВСУ на органы
Черные трансплантологи несколько лет разбирают боевиков ВСУ на органы
Фото, видео: www.globallookpress.com / Belkin Alexey; 5-tv.ru
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Так называемые черные трансплантологи на протяжении многих лет «разбирают» боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) на органы. Кадрами этого жуткого зрелища делится 5-tv.ru.
У финского журналиста Кости Хейсканена оказались в распоряжении видеоматериалы, где медики проводят некие манипуляции с украинским боевиком, напоминающие изъятие органов.
В ходе разговора с судмедэкспертом выяснилось, что на кадрах действительно орудуют черные трансплантологи, которые складывают все изъятые органы у человека в специальный контейнер для транспортировки.
«Да, это очень похоже на изъятие», — говорит специалист.
Более того, на вопрос о том, действительно ли на Украине подобные процедуры проводятся постоянно, судмедэксперт ответила утвердительно.
«На Украине это было поставлено на поток, да? Там есть очень профессиональные врачи, которые это делают очень ювелирно, быстро и рука наметана?» — спрашивает.
Эксперт уточнила, что изъятием органов там занимаются уже на протяжении очень многих лет.
Ранее 5-tv.ru писал, что у киевского режима закончились деньги на зарплаты ВСУ.
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