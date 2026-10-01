Песков: в Брюсселе понимают неизбежность преследования из-за российских активов

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 34 0

Пресс-секретарь президента РФ назвал Бельгию единственным трезвым голосом Европы.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова; 5-tv.ru

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Бельгия понимает неизбежность юридических последствий для тех, кто посягает на российские активы за рубежом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос обозревателя «Известий» Виктора Синеока.

По словам Пескова, представители Бельгии осознают риски, связанные с подобными решениями, поскольку именно бельгийская компания является депозитарием. Он также назвал представителей Бельгии единственным трезвым голосом в Европе.

«Они прекрасно понимают неизбежность юридического преследования тех, кто принимал решения, кто реализовывал эти решения», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что Россия намерена использовать все доступные юридические средства для преследования причастных к таким решениям.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Евросоюз столкнулся с ограничениями в вопросе дальнейшего финансирования Украины, на фоне чего внутри объединения вновь обсуждают возможное использование замороженных российских активов. Европейские страны пока не смогли выработать единую позицию относительно возможной конфискации российских средств. Часть государств не готова брать на себя связанные с таким решением юридические и финансовые риски.

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