«Шикарная защита»: как секс поможет избежать многих болезней

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 75 0

Сексолог Миллер: секс повышает иммунитет и защищает от многих болезней

Фото, видео: www.globallookpress.com / West Coast Surfer; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Какое объяснение этому дают специалисты?

Регулярный секс повышает иммунитет и защищает от многих болезней. Об этом рассказала психолог и сексолог Александра Миллер в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru.

Уже давно бытует миф, что секс — это лучшее лекарство от многих заболеваний. Эксперт заверила, что это утверждение — далеко не выдумки извращенных умов. Оно имеет логичное объяснение.

«Это правда, потому что улучшается иммунная система. На самом деле это шикарная защита от вирусов, в том числе», — говорит она.

Таким образом, регулярная половая жизнь может спасти вас от многих вирусов, в том числе и от коронавируса.

«Если иммунная система достаточно высокая, то сопротивляемость организма мощная, поэтому вполне вероятно предположить, что даже от „короны“ можно защититься, если была бы регулярная половая жизнь», — сказала Миллер.

Тем не менее специалист оговорилась, что это лишь предположение, так как все зависит от индивидуальных особенностей оргазма.

Однако прямая взаимосвязь между сексом и укреплением иммунитета существует. Все это обеспечит вам защиту от простуды и гриппа, или же поможет в разы быстрее с ними справиться.

Ранее 5-tv.ru писал, каковы риски внезапной смерти из-за отсутствия интима.

+20° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
85.78
-0.33 92.85
-0.66
Луна в гармоничном аспекте с Сатурном: как лучше провести 2 августа

Последние новости

16:43
Смелый выбор: новая стрижка Григория Лепса рассмешила поклонников
16:42
Пять населенных пунктов и 11 групповых ударов: успехи ВС РФ на Украине за неделю
16:30
«Шикарная защита»: как секс поможет избежать многих болезней
16:24
В Турции заблокировали Instagram*
16:17
С Днем ВДВ: прикольные открытки и поздравления своими словами
16:15
«Ради Вас я это сделаю»: СМИ узнали, почему Шольц согласился освободить Красикова

Сейчас читают

С Днем ВДВ: прикольные открытки и поздравления своими словами
101 год со дня рождения «тети Вали»: легендарную телеведущую любили миллионы, а она всеми забытая умерла в поселке Ульяновской области
Луна в гармоничном аспекте с Сатурном: как лучше провести 2 августа
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака