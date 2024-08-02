«Шикарная защита»: как секс поможет избежать многих болезней

Какое объяснение этому дают специалисты?

Регулярный секс повышает иммунитет и защищает от многих болезней. Об этом рассказала психолог и сексолог Александра Миллер в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru.

Уже давно бытует миф, что секс — это лучшее лекарство от многих заболеваний. Эксперт заверила, что это утверждение — далеко не выдумки извращенных умов. Оно имеет логичное объяснение.

«Это правда, потому что улучшается иммунная система. На самом деле это шикарная защита от вирусов, в том числе», — говорит она.

Таким образом, регулярная половая жизнь может спасти вас от многих вирусов, в том числе и от коронавируса.

«Если иммунная система достаточно высокая, то сопротивляемость организма мощная, поэтому вполне вероятно предположить, что даже от „короны“ можно защититься, если была бы регулярная половая жизнь», — сказала Миллер.

Тем не менее специалист оговорилась, что это лишь предположение, так как все зависит от индивидуальных особенностей оргазма.

Однако прямая взаимосвязь между сексом и укреплением иммунитета существует. Все это обеспечит вам защиту от простуды и гриппа, или же поможет в разы быстрее с ними справиться.

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