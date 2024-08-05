«Культурные ценности»: в В Третьяковскую галерею передали работы Владимира Волка

Счастливой новостью поделилась родная дочь живописца, официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В Третьяковскую галерею переданы творения известного художника Владимира Волка — в музее теперь хранится 11 полотен живописца, а также четыре графических и две скульптурных работы. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, дочь живописца.

«В Третьяковскую галерею были переданы культурные ценности — 11 живописных полотен Владимира Волка, четыре графических и две скульптурных его работы», — написала она.

Специалисты художественного музея оказались невероятно рады подобному подарку — сотрудники отметили огромную ценность работ для всей Третьяковской галереи.

Официальный представитель МВД РФ также поделилась: передача творений любимого отца выставке стала для нее важным событием в жизни. Она подчеркнула, что ей бы очень хотелось, чтобы люди могли любоваться произведениями Владимира Волка.

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