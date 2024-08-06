«Симптомы не специфичны»: как вовремя выявить воспаление сердечной мышцы

Существуют признаки, после появления которых необходимо немедленно обращаться к врачу.

Симптомом воспаления сердечной мышцы — миокардита — может быть отдышка. Об этом рассказал кардиолог Сергей Черепенин в разговоре с URA.RU.

Как пояснил врач, миокардит после вирусной инфекции может развиться в период от двух недель до двух месяцев.

«Симптомы миокардита не специфичны и схожи с многими симптомами, которые испытывают пациенты после вирусных заболеваний. Чаще всего — одышка, утомляемость, сердцебиение», — отметил Черепенин.

По его словам, с такими симптомами необходимо пройти углубленное обследование у врача. Так можно вовремя выявить зону нарушенного кровоснабжения и принять необходимые меры. А вот ставить диагноз самостоятельно и, например, тренировать сердечную мышцу после появления одышки, не следует.

По наблюдению кардиолога, в России растет число пациентов с инфарктом миокарда. Несмотря на отсутствие исследований, подтверждающих связь этого явления с COVID-19, их количество значительно увеличилось по сравнению с периодом до пандемии.

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