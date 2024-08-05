Ненужные калории: в чем разница между голодом и аппетитом

И каким образом это влияет на здоровье человека?

Разница между голодом и аппетитом заключается, прежде всего, в механизме возникновения этих ощущений. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала эндокринолог Мария Калошина.

«Голод — это естественная реакция организма на потребность в энергии и питательных веществах. Это биологическая функция, которая регулируется гормонами в организме, такими как грелин, стимулирующий аппетит, и лептин, подавляющий аппетит», — объяснила специалист.

Что касается аппетита, здесь речь идет о психологическом желании еды. Оно может быть обусловлено, например, тягой к определенным продуктам. На аппетит оказывают влияние множество факторов, в том числе эмоциональные, социальные и внешние. Стресс, компания, изображения еды — все это может повлиять на желание поесть.

Наглядным примером того, как аппетит способен пересилить чувство голода, является эмоциональное переедание. В этом случае еда используется как способ справиться с негативными эмоциями, что порой приводит к избыточному потреблению пищи.

Эндокринолог призвала внимательно относиться к разнице чувства голода и аппетита.

«Еда, употребляемая из-за чувства голода, обеспечивает организм необходимой энергией и питательными веществами, в то время как еда из-за аппетита может привести к потреблению лишних калорий, нездоровой пищи, увеличению веса», — отметила Калошина.

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