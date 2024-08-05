Директор парка «Патриот» Ахмедов арестован по делу о мошенничестве

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 30 0

Вместе с ним был задержан и замначальника ГУ инновационного развития Минобороны.

Директор парка «Патриот» Ахмедов арестован по делу о мошенничестве

Фото: www.globallookpress.com / Boris Roessler

Правоохранители задержали и арестовали директора парка «Патриот» в подмосковной Кубинке Вячеслава Ахмедова по делу о мошенничестве. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Помимо Ахмедова, был задержан заместитель начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-майор Владимир Шестеров, решается вопрос о его аресте.

«В Главном военном следственном управлении СК России при оперативном сопровождении ФСБ России расследуется уголовное дело в отношении должностных лиц Министерства обороны Российской Федерации, ФГАУ «Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха ВС РФ «Патриот» и ФГАУ Конгрессно-выставочный центр «Патриот» по признакам преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 159 УК РФ («Мошенничество»)», — говорится в сообщении.

В СК отметили, что Ахмедов и Шестеров причастны к хищению бюджетных средств, которые были выделены на обеспечение деятельности и функционирование парка «Патриот» и конгрессно-выставочного центра. Правоохранители в рамках уголовного дела о мошенничестве проводят необходимые действия для установления всех обстоятельств преступления.

По информации ТАСС, сумма хищений может составлять более 40 миллионов рублей. Также агентство уточняет со ссылкой на источники, что директор парка «Патриот» Ахмедов был задержан на рабочем месте.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд арестовал руководителя предприятия «Военторг» Владимира Павлова. Его задержали по делу о хищении особо крупной суммы при заключении государственных контрактов.

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