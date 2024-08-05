«Палило очень сильное солнце»: Валя Карнавал потеряла сознание на съемках

|
Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 37 0

Валя Карнавал потеряла сознание во время съемок клипа «Вдох-выдох»

«Палило очень сильное солнце»: Валя Карнавал потеряла сознание на съемках

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Однако юную певицу трудности не остановили.

Потерю сознания спровоцировал солнечный удар у 22-летней певицы и блогера Вали Карнавал во время съемок клипа на песню «Вдох-выдох». Подробности об инциденте юная знаменитость рассказала в беседе с изданием «Страсти».

«Съемки клипа проходили в степи, и палило очень сильное солнце, от чего я получила солнечный удар и некоторое время провела без сознания», — рассказала певица.

Валя Карнавал также уточнила, что несмотря на сложности, команда благополучно доработала до конца.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что певица Анна Плетнева из группы «Винтаж» чуть не умерла после череды роковых случайностей. Знаменитая артистка была однажды госпитализирована после концерта из-за попавшего конфетти в дыхательные пути, а ранее она получила сотрясение головы и травму шеи прямо на сцене после падения прямо на сцене.

+23° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
85.70
-0.08 92.83
-0.02
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:55
Серьезная проблема: могут ли жильцов дома заставить хранить ключи от подвала
16:48
Участники Игр в Париже отказываются от соревнований из-за грязной воды в Сене
16:40
Жизненно важно: какая процедура поможет предотвратить рак желудка
16:34
«Самые лучшие специалисты»: Путин об участии жен бойцов СВО в их реабилитации
16:17
«Палило очень сильное солнце»: Валя Карнавал потеряла сознание на съемках
16:10
Здесь и сейчас: врач рассказала, как быстро восстановить силы организма

Сейчас читают

Русские и белорусы не взламывали софт атомного флота Британии — они его написали
«Все боятся»: в Литве поддерживающие Россию граждане подвергаются репрессиям
«Родные, это изменит ход истории!» — трансформация посланий SHAMAN
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака