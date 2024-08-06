«Совпадение трех событий»: что стало причиной обрушения мировых бирж

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 24 0

Экономист Кузьмин: обвал бирж связан с ситуацией в мировой обстановке

«Совпадение трех событий»: что стало причиной обрушения мировых бирж

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков

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Финансовые антирекорды наблюдаются сразу в нескольких странах.

Падение бирж связано с ситуацией в мировой экономике и напряженной обстановкой в разных точках планеты. Об этом в беседе с агентством URA.RU рассказал экономист Олег Кузьмин.

Индекс Токийской фондовой биржи упал сразу на 12,4%, побив исторический минимум 1987 года. Это вызвало обвал биржи в Стамбуле, которая потеряла практически 7% и была вынуждена приостановить торги. По мнению Кузьмина, такие события происходят и-за совокупности сразу нескольких факторов.

Одной из возможных причин экономист называет обострение конфликта на Ближнем Востоке. Также влияют повышение Центробанком Японии ставки на 15 базисных пунктов и принятие программы количественного ужесточения. Кроме того, немаловажную роль здесь играет и замедление трудового рынка в США.

«Совпадение этих трех событий спровоцировало очень заметный риск на японском рынке и потом на всех мировых рынках», — объясняет Кузьмин.

К тому же, по словам эксперта, экономическая ситуация в разных регионах напрямую зависит от склонности инвесторов к риску. Шаткая мировая обстановка воспринимается теми же японцами как более рискованный актив, из-за чего сильно страдают местные биржевые рынки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Россия вошла в тройку крупнейших экономик мира с наименьшим госдолгом на жителя.

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