Россия вошла в тройку крупнейших экономик мира с наименьшим госдолгом на жителя

Россия стала третьей крупнейшей экономикой мира с наименьшим государственным долгом на душу населения. Об этом пишет РИА Новости.

По информации агентства, среди стран «Большой двадцатки» средний уровень госдолга на жителя государства составляет 23,6 тысячи долларов. При этом у шести стран G20 он превышает эту сумму.

«Самая скромная суверенная задолженность, по последним доступным данным, у Индии — 1316 долларов на человека. Затем идет Индонезия с 1747 долларами, а Россия замыкает тройку с показателем в 2076 долларов по итогам первого полугодия», — уточнили в РИА.

Не превышает отметку в пять тысяч долларов госдолг на человека в Турции, Китае, ЮАР, Бразилии, Мексике, Саудовской Аравии, Мексике и Аргентине.

Вдвое выше этот показатель в Южной Корее — 16 тысяч долларов на душу населения, а в Германии и Австралии он превышает 20 тысяч долларов.

Гораздо большая сумма госдолга на человека у стран G7. Так, у Канады он достигает 25,3 тысячи долларов, Франции — 40,3 тысячи, а у Великобритании и Италии — в районе 50 тысяч.

Второй крупнейшей экономикой мира по госдолгу на душу населения является Япония с показателем в 70 тысяч долларов, ну а «почетное» первое место занимают США. Там этот показатель равняется 104,5 тысячи долларов.

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