Лопес публично поставила точку в отношениях с Аффлеком

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 25 0

Лопес вышла в свет без венчального кольца

Лопес публично поставила точку в отношениях с Аффлеком

Фото: www.globallookpress.com / IPA

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Поклонники звездной пары несколько месяцев надеялись на ее воссоединение. Но теперь стало понятно, «хеппи энда» у этой истории не будет.

Певица Дженнифер Лопес публично поставила жирную точку в отношениях с актером Беном Аффлеком. На днях она вышла в свет без венчального кольца, а обручальное надела на безымянный палец левой руки, что означает развод или смерть любимого.

Изданию TMZ, удалось заснять Лопес, когда она шла на премьеру в один из бродвейских театров в Нью-Йорке. Для этого выхода в свет певица надела платье с цветочным принтом, дополнила образ красной сумкой и туфлями на высоком каблуке. На ее руке не блестело венчальное кольцо, а обручальное уже красовалось на левой руке. Выглядела знаменитость подавленной. 

Аффлек же тоже решил поразить публику. Он вышел в свет в необычном образе. Обрил большую часть головы, оставив полоску волос посередине, надел байкерскую кожаную куртку и серые джинсы. А в дополнение снял обручальное кольцо.

К слову, отношениям Аффлека и Лопес уже более 20 лет. Они встречались и были даже обручены в начале нулевых, но тогда так и не сыграли свадьбу. После расставания они создавали семьи, рожали детей, разводились с другими. И в 2021-м снова встретились.

На этот раз влюбленные дошли до алтаря, в 2022-м поженились в Лас-Вегасе. Брак оказался недолгим, по мнению инсайдеров, из-за страсти Лопес к публичности. Истинный интроверт актер хотел тихой семейной жизни вместо вечного шоу, но не добился своего. По другой же версии, разлад в семье случился из-за измен Аффлека.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой новый иск против бывшего мужа подала Пелагея.

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