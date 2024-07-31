Двойной бумеранг: Пелагея подала новый иск против бывшего мужа

Проблем у экс-супруга артистки становится все больше и больше.

Певица Пелагея подала новый иск против бывшего мужа Ивана Телегина. Через суд она потребовала индексацию ранее присужденных к выплате хоккеисту денежных сумм. Об этом изданию KP.RU сообщил знакомый с ситуацией источник.

Знаменитость не на шутку разозлилась на экс-супруга после того, как он запретил их общей дочери Таисии выезжать за границу. Это произошло в начале лета. Девочка собиралась на отдых в Турцию, но в аэропорту узнала — папа испортил ей все задуманные планы. Таисии до слез расстроилась. Пелагея была в шоке. Чуть придя в себя, она подала в суд иск из-за долгов Телегина.

Они у спортсмена возникли из-за особняка, который пара приобрела в браке. При разводе его разделили пополам. Но дом был куплен в ипотеку. Кредит выплачивала Пелагея. Каждый месяц она отдавала банку порядка миллиона рублей. В суде артистка добилась возмещения ей части расходов — за кредит и содержание дома. Телегин это решение пытался оспорить, но все оказалось безрезультатно.

При этом долг Телегин так и не захотел платить. А он немаленький — почти 60 миллионов рублей. Спустя полтора года знаменитость все же решилась потребовать с бывшего возлюбленного через суд индексацию присужденных денежных сумм. К долгу хоккеист обязан также будет оплатить и исполнительный сбор — это чуть более пяти миллионов рублей. Все это привело к тому, что Телегину закрыли выезд из страны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что грозит Ивану Телегину в случае неисполнения решения суда.