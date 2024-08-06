Случайная жертва: преступники влезли в дом Тома Хэнкса

На месте происшествия работают следственные гуппы.

Преступники ворвались в дом Тома Хэнкса. Ограбление произошло средь бела дня в элитном жилом районе Лос-Анжелеса пока американского актера и его супруги не было дома. Злоумышленников не испугала даже сигнализация.

Предположительно, место взлома грабители выбрали наугад. Они выбили стекла, но что именно украли — владелец особняка не сообщил.

На месте преступления проводится расследование. Как пишут СМИ, кинозвезда стала жертвой резкого всплеска краж со взломом в Лос-Анджелесе.