Случайная жертва: преступники влезли в дом Тома Хэнкса

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Том Хэнкс стал жертвой всплеска краж в Лос-Анжелесе

Фото, видео: ANDRE PAIN / ТАСС; 5-tv.ru

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На месте происшествия работают следственные гуппы.

Преступники ворвались в дом Тома Хэнкса. Ограбление произошло средь бела дня в элитном жилом районе Лос-Анжелеса пока американского актера и его супруги не было дома. Злоумышленников не испугала даже сигнализация.

Предположительно, место взлома грабители выбрали наугад. Они выбили стекла, но что именно украли — владелец особняка не сообщил.

На месте преступления проводится расследование. Как пишут СМИ, кинозвезда стала жертвой резкого всплеска краж со взломом в Лос-Анджелесе.

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