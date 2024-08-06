Несколько эпизодов: уголовное дело Елены Блиновской передали в суд

|
Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко Эксклюзив 586 0

Уголовное дело против Елены Блиновской поступило в суд

Несколько эпизодов: уголовное дело Елены Блиновской передали в суд

Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Королеву марафонов обвиняют неуплате налогов на сумму более 918 миллионов рублей и легализации более 43 миллионов рублей.

Уголовное дело по делу блогера Елены Блиновской поступило в суд. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы в Telegram-канале.

«В Савеловский районный суд города Москвы поступило уголовное дело в отношении Блиновской Елены Олеговны», — сообщили представители инстанции.

Блиновскую обвиняют в неуплате налогов на сумму более 918 миллионов рублей и легализации более 43 миллионов рублей на территории России. Ей продлили арест до 19 августа. С января она находится в СИЗО из-за нарушений правил домашнего ареста, который ей назначили первоначально.

Адвокат Блиновской Наталья Сальникова сообщила 5-tv.ru, что блогер ознакомилась с материалами дела. Также известно, что ее нарушения рассматриваются от лица ИП.

«Потому что ИП приравнивается к физическому лицу», — объяснила Сальникова.

Обвинительное заключение было вынесено 1 августа 2024 года. Последнюю сумму в счет погашения задолженности Блиновская внесла 24 июля. После этого новых выплат с ее стороны не было.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Мосгорсуд продлил арест Блиновской до 19 августа.

+24° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
85.16
0.21 93.03
-0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:36
«Наконец-то дома»: Галустян вернулся в семью после слухов о разводе
23:12
«Реагируйте сдержанно: Путин пытается предотвратить эскалацию на Ближнем Востоке
22:54
«Риск сорваться»: названа самая частая ошибка при похудении
22:36
Выживший? Леонардо ДиКаприо пострадал на отдыхе в Италии
22:18
Несколько эпизодов: уголовное дело Елены Блиновской передали в суд
22:00
Врио главы Курской области сообщил о напряженной обстановке на границе

Сейчас читают

Ярмарка тщеславия на могиле, мертвые цветы, запрет оборачиваться: священник назвал кладбищенские приметы, в которые лучше не верить
Любовь Успенская «слила» прессе компромат на Киркорова: факты такие жуткие, что их даже не стали публиковать
«Ко всему надо подходить основательно»: Юрий Титов о блогерах-певцах
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака